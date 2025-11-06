Politie deelt heftige details na duel Ajax: "Steward mishandeld"

In aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Galatasaray (0-3) zijn donderdag zestien mensen aangehouden, meldt de politie Amsterdam. De avond verliep bijzonder onrustig, en de politie heeft inmiddels meer details gedeeld over de aanhoudingen en incidenten in en rond de Johan Cruijff Arena.

Van de zestien arrestanten bleken uiteindelijk zes fans van Galatasaray te zijn, en niet acht zoals eerder werd gemeld. De politie geeft ook inzicht in de redenen voor de aanhoudingen. "Dat was negen keer voor het bezit van vuurwerk en bivakmutsen, drie keer voor openlijke geweldpleging, één keer voor belediging, twee keer voor mishandeling en één keer voor het venten van sjaals", schrijft de politie.

Tijdens de actie zijn verschillende soorten vuurwerk in beslag genomen, vooral fakkels. Rond 17.30 uur kwam bovendien een melding binnen van een steekincident, waarbij een man met een stuk glas in zijn gezicht werd gestoken. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en of het incident verband houdt met de wedstrijd.