Politie houdt 24 mensen aan rondom wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax

Max
Een spandoek van Feyenoord Foto: © BSR Agency

De politie heeft zondag 24 mensen aangehouden rond de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl

Politiechef Tolga Koklu van de eenheid Rotterdam schreef zondag op LinkedIn dat de Klassieker in de Kuip 'veilig en beheersbaar' is verlopen. "Tegelijkertijd hebben we waar nodig duidelijk en stevig opgetreden."

In totaal werden er 24 mensen aangehouden voor onder meer belediging, baldadigheid, mishandeling, het afsteken van vuurwerk en in zestien gevallen voor discriminatie, vooral vanwege het roepen van leuzen. Alle arrestanten zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar vervolging is niet uitgesloten. 

In de ochtend van de Klassieker vond nog een opvallend incident plaats op de snelweg. Supporters van Ajax betraden de snelweg om de spelersbus van dichtbij uit te zwaaien. De politie heeft daarvoor nog niemand aangehouden.

Gerelateerd:
Andy van der Meijde gaat los

VIDEO | Van der Meijde gaat compleet los bij goal in Klassieker

0
Mike Verweij

Verweij onthult: "Schijnen belachelijke bedragen gevraagd te worden"

0
