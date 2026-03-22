Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Politie niet blij met Ajax-supporters: "Dit kan gewoon echt niet"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Ajax fans op de snelweg Foto: © Screenshot X

De politie is niet blij met de actie van supporters van Ajax zondagochtend. Op beelden op social media is te zien hoe een groep de snelweg opkomt op de spelersbus van de Amsterdammers aan te moedigen. 

De actie kan op veel steun van supporters van Ajax rekenen, maar de politie bekijkt de beelden met afschuw. "Want dit kan gewoon echt niet", reageert een woordvoerder bij het Algemeen Dagblad. "We sluiten niet uit dat we over zullen gaan op het opsporen van deze personen. Ben je supporter en stond je op de snelweg, meld je dan. Dat is beter dan dat we je moeten halen."

Op het afsteken van vuurwerk, het dwarsbomen van verkeer en het lopen op de snelweg staan hoge boetes. "Deze beginnen vanaf 420 euro"" , vertelt een woordvoerder. De spelersbus van Ajax kon nog om de groep heen, maar vervolgens stak de hele groep over naar de middenberm en werd het resterende verkeer geblokkeerd. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

0
0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax supporters en sfeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties