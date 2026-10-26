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'Politie vraagt Ajax om aangifte te doen': "Identiteitsfraude"

Niek
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

SC Heerenveen heeft eerder dit jaar aangifte gedaan nadat er een account van een medewerker is gehackt, zo valt te lezen op de website van de Politie. Inmiddels is er een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij inloggegevens van seizoenkaarthouders heeft (door)verkocht. 

"De fraude kwam aan het licht toen SC Heerenveen er eind mei achter kwam dat het account van een medewerker was gehackt en dat vanuit zijn naam voetbalkaartjes werden aangeboden op Marktplaats. SC Heerenveen deed aangifte, waarna de politie een onderzoek startte", blikt men terug. 

"Uit het onderzoek bleek dat de kopers dachten met de rechtmatige seizoenkaarthouder van doen te hebben en dat zij te goeder trouw de inloggegevens kochten", vervolgt de politie. "Omdat SC Heerenveen de kaartjes die gekocht waren via gehackte accounts uit voorzorg ongeldig had gemaakt, stonden deze ‘klanten’ uiteindelijk bij het stadion zonder naar binnen te kunnen terwijl ze wel voor de kaarten hadden betaald." 

"Het onderzoek leidde naar de 31-jarige man uit Rotterdam die vorige week maandag in zijn woning in Pernis is aangehouden op verdenking van identiteitsfraude. Bij de aanhouding zijn gegevensdragers in beslag genomen die zullen worden onderzocht. Op dit moment is identiteitsfraude gebleken bij bijna 50 accounts verspreid over in totaal vijftien Eredivisieclubs. Ook deze clubs is gevraagd aangifte te doen." 

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