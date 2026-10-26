'Politie vraagt Ajax om aangifte te doen': "Identiteitsfraude"

SC Heerenveen heeft eerder dit jaar aangifte gedaan nadat er een account van een medewerker is gehackt, zo valt te lezen op de website van de Politie. Inmiddels is er een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij wordt ervan verdacht dat hij inloggegevens van seizoenkaarthouders heeft (door)verkocht.

"De fraude kwam aan het licht toen SC Heerenveen er eind mei achter kwam dat het account van een medewerker was gehackt en dat vanuit zijn naam voetbalkaartjes werden aangeboden op Marktplaats. SC Heerenveen deed aangifte, waarna de politie een onderzoek startte", blikt men terug.



"Uit het onderzoek bleek dat de kopers dachten met de rechtmatige seizoenkaarthouder van doen te hebben en dat zij te goeder trouw de inloggegevens kochten", vervolgt de politie. "Omdat SC Heerenveen de kaartjes die gekocht waren via gehackte accounts uit voorzorg ongeldig had gemaakt, stonden deze ‘klanten’ uiteindelijk bij het stadion zonder naar binnen te kunnen terwijl ze wel voor de kaarten hadden betaald."