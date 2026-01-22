Laatste nieuws
Politie zoekt verdachten van mishandeling na Ajax-duel (video)

bron: Politie Amsterdam
Een Ajax-fan ligt bewusteloos op de grond
Een Ajax-fan ligt bewusteloos op de grond Foto: © Politie Amsterdam

Na de wedstrijd tussen Ajax en FC Twente vorig seizoen is een 45-jarige man bewusteloos geslagen. De politie Amsterdam heeft inmiddels beelden vrijgegeven van de mishandeling en de twee verdachten.

De mishandeling vond op 18 mei 2025 rond 16.30 uur plaats bij de Johan Cruijff ArenA net na het duel tussen Ajax en FC Twente, die door de Amsterdammers met 2-0 werd gewonnen. Dat was echter niet genoeg om PSV van de titel af te houden. 

Op het plein voor uitgang Zuid ontstond er direct na de wedstrijd een conflict tussen supporters, waarbij de 45-jarige man dusdanig hard werd geschopt en geslagen dat hij bewusteloos op de grond belandde. 

Het slachtoffer, dat direct door andere supporters werd geholpen, heeft een hersenschudding en nekklachten overgehouden. De politie hoopt dat de twee verdachten aan de hand van de beelden herkend worden en vraagt getuigen om zich te melden.

