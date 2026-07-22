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Ajax historie & oud-spelers

'Poolse club noemt NAC onrealistisch: transfer oud-Ajacied ketst af'

Stefan
Rio Hillen
Rio Hillen Foto: © Pro Shots

Voormalig Ajacied Rio Hillen leek op weg naar de Poolse club Rakow Czestochowa, maar de transfer is voorlopig van de baan. De Polen heeft genoeg van de spelletjes die er in de ogen van de clubleiding worden gespeeld en noemt NAC Breda onrealistisch en niet correct.

De Telegraaf weet te melden dat NAC Breda weigert om met Rakow om tafel te gaan over een transfer van Hillen. Het verschil in vraag en aanbod zou nog enkele tonnen bedragen, maar NAC weigert nog met de Poolse club te praten. Rakow deed op haar beurt al vijf keer een bod op Hillen, dat steeds weer afgewezen werd.

En deze opsomming is bij de clubleiding van Rakow in het verkeerde keelgat geschoten. De Poolse club heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken, wat ongetwijfeld tot frustratie en teleurstelling bij Hillen zal leiden. In plaats van strijden om de Poolse landstitel, speelt hij volgend seizoen mogelijk in de Keuken Kampioen Divisie met NAC Breda.

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