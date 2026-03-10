Laatste nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Poolse topclub wil Ajax-talent overnemen na sterk optreden'

Gijs Kila
bron: Ajax Showtime
Ajax Onder 19
Ajax Onder 19 Foto: © Pro Shots

Legia Warschau heeft interesse in Ajax-talent Tyrese Teuwsen. Dat meldt Ajax Showtime. De spits van Ajax Onder 19 maakte indruk op de Poolse club tijdens het Youth League-duel tussen beide teams, dat met 2-1 werd gewonnen door Legia.

Teuwsen was in dat duel verantwoordelijk voor de enige Amsterdamse treffer. De zeventienjarige aanvaller lobde de bal knap over de doelman van de Polen heen. Volgens Ajax Showtime maakte hij daarmee zoveel indruk dat Legia hem graag wil overnemen.

De Poolse club probeerde Teuwsen in de winterse transferperiode al naar Warschau te halen, maar toen koos de jonge spits ervoor om bij Ajax te blijven.

Teuwsen heeft bij Ajax nog geen profcontract getekend. De aanvaller, die overkwam van VVV-Venlo, laat dit seizoen wel sterke cijfers zien. In de Youth League scoorde hij drie keer in vijf wedstrijden.

Ook in de nationale competitie laat hij zich zien. In de najaarsdivisie van de Onder 19 van de KNVB maakte hij vijf doelpunten in veertien duels. In de voorjaarscompetitie staat de teller voorlopig op twee treffers in vier wedstrijden.

Ajax O19
