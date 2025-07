'Porto doet openingsbod op Kenneth Taylor; exacte hoogte bekend'

De Portugese topclub, waar oud-Ajax-trainer Francesco Farioli sinds kort aan het roer staat, hoopt op een snelle hereniging tussen de middenvelder en de Italiaanse coach. Als Ajax akkoord gaat met het bod van vijftien miljoen euro, zou Taylor de op zeven na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van FC Porto worden.

Farioli ziet in Taylor de ideale linkshalf voor zijn ploeg. De Ajacied denkt momenteel na over het aanbod uit Portugal. Zijn prioriteit is om komend seizoen zoveel mogelijk speeltijd te krijgen — of dat nu bij Ajax is of bij FC Porto. Met het WK in aantocht komende zomer, is dat voor Taylor cruciaal.