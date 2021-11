Geschreven door Idse Geurts 16 nov 2021 om 16:11

Portugese club Estrela da Amadora meldt dat het een principeakkoord met Ajax heeft bereikt omtrent toekomstige samenwerking. Het is echter nog niet geheel duidelijk om wat voor samenwerking het gaat. In hun berichtgeving verwijzen de Portugezen wel expliciet naar Ajax als ‘de club met de beste jeugdopleiding ter wereld’. Hierdoor lijkt het er dus op dat de Portugezen vooral kennis willen opdoen in het kader van jeugdopleiding en opleidingsstructuur.

“Na enkele ontmoetingen, verschillende contactmomenten en na persoonlijk kennis gemaakt te hebben met de werkwijze en inrichting van de Nederlandse club, is een principeakkoord tot stand gekomen. Met de club en met belangrijke partners ligt er met deze samenwerking mogelijk een veelbelovende toekomst in het verschiet”, zo meldt Estrela da Amadora.

De berichtgeving meldt echter niet wat de voordelen voor Ajax zullen zijn. Waarschijnlijk zal dit ook te maken hebben met het aantrekken van veelbelovende, jonge spelers. Wellicht rennen er over paar seizoenen een handvol Portugese spelers door de Johan Cruijff ArenA.