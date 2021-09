Geschreven door Jessica Westdijk 16 sep 2021 om 10:09

Na een zege zoals die van Ajax gisteren, is het altijd leuk om de buitenlandse kranten even open te slaan. De 1-5 blijft in Portugal uiteraard ook niet onbesproken.

“Horror in Alvalade”, kopt A Bola op de voorpagina. De sportkrant zag de Portugese kampioen vernederd worden: “In Estádio José Alvalade begon de nachtmerrie voor de thuisploeg al vroeg, terwijl er voor Haller zich een droomavond ontvouwde.”

Ook Público schrijft vol drama over het duel: “Het was een nachtmerrie van epische proporties voor Os Leões. Het is direct een van de grootste rampen in de geschiedenis van Sporting op eigen veld. Alleen Bayern München won eens met 0-5 in 2009. Die cijfers laten er geen twijfels over bestaan: de ploeg van Rúben Amorim was hier niet op voorbereid en het is de vraag of de spelers van dit trauma zullen herstellen.”

O Jogo schrijft over een ‘afranseling’. “Sporting beleeft een nachtmerrie bij zijn terugkeer in de Champions League”, aldus de krant. Voor het eerst sinds 2017/2018 speelt Sporting weer Champions League.