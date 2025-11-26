Portugese media schrikken van Ajax: "Hartverscheurend om te zien"

Ajax verloor dinsdagavond voor de vijfde keer op rij in de Champions League. In de Johan Cruijff ArenA werd het 0-2 voor Benfica, dat daarmee de eerste punten van het seizoen binnenhaalde. In Portugal overheerst echter vooral de conclusie dat beide ploegen verre van imponeren.

De grote sportkrant A Bola windt er geen doekjes om. Al na een half uur spel werd volgens hen duidelijk "waarom Ajax zo diep in een crisis zit." De ploeg zou "kinderlijk vaak de bal verliezen in de opbouw", terwijl het voorin "volledig aan ideeën ontbreekt." Toch ziet dezelfde krant dat Ajax, uit trots, nog wel iets terugdeed: "Een wedstrijd tussen de zwakke en de minder zwakke… Ajax was gekwetst in hun trots en waren de betere ploeg."

Davy Klaassen ontsnapte volgens A Bola echter niet aan kritiek. Zijn enorme kans op de gelijkmaker werd omschreven als "op schandalige wijze verprutst" en zelfs "hartverscheurend om te zien."

De enige Ajacied die lof oogstte, was debutant Rayane Bounida. "Bounida probeerde tegen de stroom in te zwemmen en gaf de tribunes energie met knappe passes en gevaarlijke acties langs Dahl."

Hoewel de Portugezen drie punten meenemen, klinkt er weinig enthousiasme over het team van José Mourinho. A Bola ziet een selectie die "onevenwichtig is en geen grote tovenarij toelaat." Soms was het zelfs "beangstigend om te zien hoe Benfica werd onderworpen door een tegenstander die perfect binnen hun bereik lag."

Ook de krant Record ziet dat Ajax, ondanks alle problemen, periodes kende waarin het de controle overnam: "Tien minuten voor het einde van de eerste helft nam Ajax het heft in handen. Het was nog lang niet overtuigend, maar het resultaat was doorslaggevend."

De krant Publico spaart geen van beide teams: "Benfica gaat door met slecht zijn, maar Ajax is niet veel beter." Volgens hen verklaart alleen de huidige vormcrisis bij Ajax waarom Benfica met een overwinning vertrok.

Mais de Futbol vat het Champions League-verhaal droog samen: "Na vijf speeldagen pakte Benfica de eerste punten… Ajax bleef weer met lege handen achter.”"Ook zij zien één lichtpuntje: "Wat opviel, was het optreden van Bounida. De tiener presteerde uitstekend."