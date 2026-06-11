'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'
De toekomst van Wout Weghorst is nog altijd onderwerp van gesprek. De spits van Oranje ziet zijn contract bij Ajax eind juni aflopen en wordt in de wandelgangen gelinkt aan meerdere clubs.
Eerder leek een overstap naar FC Twente een serieuze optie, maar inmiddels duikt er ook een buitenlandse mogelijkheid op. Transferjournalist Mounir Boualin laat bij FC Afkicken weten dat er steeds vaker geluiden gaan over een mogelijke transfer naar Portugal, met Benfica als genoemde bestemming.
"Ik hoor steeds hardnekkigere geluiden rondom hem en Benfica. Ja, echt waar. Ik zeg niet dat het rond is, maar die geluiden worden nu steeds hardnekkiger." Ook binnen FC Twente is men niet langer zeker van een terugkeer van de spits. Clubwatcher Leon ten Voorde gaf eerder nog aan overtuigd te zijn van een komst naar Enschede, maar plaatst daar inmiddels vraagtekens bij.
"Ik ben heel lang overtuigd geweest van de komst van Weghorst, maar ik hoor nu ook verhalen of het nog wel door gaat", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van dagblad Tubantia. "Het zijn allemaal geruchten. Dat er deadlines zijn, dat-ie een keer moet beslissen. Noem maar op. Ik weet niet of het waar is."
Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"
'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'
'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'
Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"
'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'
Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"
"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"
Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
'Jordi Cruijff benadert doelman met verleden bij Bayern München'
Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"
'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'
Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"
Ajax Vrouwen raakt Regina van Eijk kwijt aan Europese topclub
VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden
Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"
Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"
Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"
Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"
'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"
Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Stam bemoeit zich met Oranje: "Ik denk anders dan de bondscoach"
Koeman irriteert zich aan Oranje-spelers: "Dan ben ik nog netjes"
"Je ziet dat die prijs onbetaalbaar is geworden voor Ajax en PSV"
Ajax-supporters krijgen advies: "Ga niet uitgebreid snacken"
'Voormalig Ajax-talent Silvano Vos keert terug in de Eredivisie'
FC Twente hield transfer naar Ajax tegen: "Je bent hartstikke gek"
'Bounida ziet eigen transferwaarde flink stijgen na doorbraak'
Sneijder over WK-incident: "Had je geen liplezers voor nodig"