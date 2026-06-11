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'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'

Joram
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

De toekomst van Wout Weghorst is nog altijd onderwerp van gesprek. De spits van Oranje ziet zijn contract bij Ajax eind juni aflopen en wordt in de wandelgangen gelinkt aan meerdere clubs.

Eerder leek een overstap naar FC Twente een serieuze optie, maar inmiddels duikt er ook een buitenlandse mogelijkheid op. Transferjournalist Mounir Boualin laat bij FC Afkicken weten dat er steeds vaker geluiden gaan over een mogelijke transfer naar Portugal, met Benfica als genoemde bestemming.

"Ik hoor steeds hardnekkigere geluiden rondom hem en Benfica. Ja, echt waar. Ik zeg niet dat het rond is, maar die geluiden worden nu steeds hardnekkiger." Ook binnen FC Twente is men niet langer zeker van een terugkeer van de spits. Clubwatcher Leon ten Voorde gaf eerder nog aan overtuigd te zijn van een komst naar Enschede, maar plaatst daar inmiddels vraagtekens bij.

"Ik ben heel lang overtuigd geweest van de komst van Weghorst, maar ik hoor nu ook verhalen of het nog wel door gaat", zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van dagblad Tubantia. "Het zijn allemaal geruchten. Dat er deadlines zijn, dat-ie een keer moet beslissen. Noem maar op. Ik weet niet of het waar is."

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