Pot: "Ajax staat voor succes met bijgeleverde implosiegarantie"

Journalist Menno Pot ziet bij Ajax een terugkerend patroon: succes gaat bijna altijd samen met een implosie. In zijn column in Het Parool schrijft hij dat de club telkens instabiel wordt zodra de top is bereikt.

Pot haalt de beroemde column van Johan Cruijff uit 2010 aan: "Dit is Ajax niet meer". Ondanks een overwinning op Feyenoord en een plek bovenaan in de Eredivisie, vond Cruijff het spel onder Martin Jol onwaardig. "Ajax was ongeslagen koploper, had net in De Kuip gewonnen en speelde weer Champions League. Toch was de kritiek genadeloos. Ajax is top en als het niet top is, is het niet Ajax, een vrij kinderlijke kijk op de club."

Volgens Pot draagt dit verwachtingspatroon bij aan de instabiliteit. Hij wijst op een patroon dat zich al decennia herhaalt: na grote successen volgen diepe dalen. "Twee Champions League-finales spelen, maar een paar jaar later vijfde eindigen. Tussen 2019 en 2022 “Nederland ontgroeien”, om daarna juichend voor de trein te springen."

Pot legt de schuld niet alleen bij falend beleid, maar ook bij de cultuur binnen de club. Trainers met een frisse blik, zoals Francesco Farioli of Morten Olsen, krijgen zelden de tijd. "Ajax lijkt slechte tijden soms zelfs te willen verlengen door hoopvolle vernieuwers vroegtijdig weg te sturen. Pas als je begrijpt dat ook 1988, 2000 en 2023 typisch Ajax waren, begrijp je de club echt. Ajax staat voor succes met bijgeleverde implosiegarantie."