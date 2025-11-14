AD Voetbalpodcast
Mossou over opvolger Heitinga: "Verwacht dat hij kandidaat is"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Pot heeft duidelijke mening: "Wie dat niet ziet, ziet troebel"

Tom
bron: Het Parool
Menno Pot aan het woord
Menno Pot aan het woord Foto: © Pro Shots

In zijn column in Het Parool stelt Menno Pot dat Ajax in de situatie van trainer John Heitinga anders heeft gehandeld dan als Francesco Farioli nog aan het roer zou hebben gestaan. Volgens Pot zijn de mensen inzake Heitinga in twee kampen in te delen.

"Kamp A vindt dat Heitinga onheus is behandeld, dat zijn criticasters op de man speelden, dat hij meer tijd had moeten krijgen en met een prutselectie moest werken", begint de columnist. "Het is het kamp van Hans Kraay jr., Henk ten Cate, een roedel ex-ploeggenoten aan talkshowtafels en, opmerkelijk, collega-trainers als Peter Bosz en Ron Jans. 

Pot maakt zelf onderdeel uit van 'kamp B'. De mensen in dat kamp zijn van mening dat Heitinga de baan nooit had gekregen als hij geen Nederlander of 'clubjongen' was geweest. "En dat hij, ondanks aantoonbaar slecht werk, juist opzichtig verdedigd werd (door kamp A) met een toewijding die een buitenlander nooit ten deel zou vallen", stelt hij. "Wij vermoeden dat Heitinga’s directe voorganger bij gelijke prestaties al veel eerder was opgeknoopt, na eerst wekenlang te zijn uitgemaakt voor dorpsgek, mafketel, idioot, Willie Wortel, kletsmajoor en schriftgeleerde. Vooral door kamp A uiteraard."

Pot vindt dat er bij een trainerskandidaat maar één relevante vraag bestaat, namelijk: is dit een vakinhoudelijke high potential of niet? "Farioli wel. Heitinga niet. Wie dat niet ziet, ziet troebel, ook al heeft hij duizend keer in Ajax 1 gevoetbald",  oordeelt Pot, die niet veel heeft met de term 'Ajax-DNA'. "Is het trouwens ooit een discussiepunt geweest of Pep Guardiola voldoende City-dna heeft?"

John Heitinga Francesco Farioli
