Pot waarschuwt Ajax-fans: "Hij oogde langzamer, zelfs wat log"

Ajax wist zich na het vertrek van Brian Brobbey te versterken met Kasper Dolberg en veel mensen verwachten dat de Deense centrumspits weer snel een basisplaats zal veroveren bij de club uit Amsterdam. Menno Pot trapt echter op de rem en waarschuwt de supporters in zijn column.

“Dolberg had alles”, blikt hij terug op de website van Het Parool. "Hij was snel, elegant, beweeglijk, lichtvoetig, sterk, intelligent; hij leek in zijn bewegen soms op Kluivert en Bergkamp tegelijk", aldus Pot, die zag dat Dolberg later minder goed uit de verf kwam door blessures en vormproblemen. “Hij oogde langzamer, zelfs wat log. Zijn coolness had iets mistroostigs gekregen. Hij was fysiek kwetsbaar gebleken, maar ook mentaal”, constateert hij.

Klaas-Jan Huntelaar en Dusan Tadic kregen vaak de voorkeur boven Dolberg. “Die waren niet alleen ouder, mentaal harder en temperamentvoller dan hij, maar paradoxaal genoeg ook koeler", legt hij uit. "Goed om te onthouden: Dolberg is niet het gevoelloze ‘ijskonijn’ waarvoor we hem in 2017 hielden", waarschuwt Dolberg, die beseft dat een terugkeer van de centrumspits twee kanten op kan vallen.

“Óf we krijgen de mistroostige Dolberg van 2019, die mislukte als huurling bij Hoffenheim en Sevilla, óf we krijgen de opgekrabbelde Dolberg van zijn eerste jaar in Nice en zijn tijd bij Anderlecht. Het fenomeen van 2016-2017 bestaat in elk geval niet meer. John Heitinga zou het een stukje realisme noemen – en dat kon Dolberg weleens helpen", stelt hij.