Geschreven door Jessica Westdijk 13 mrt 2020 om 15:03

Christian Poulsen is weer terug op het trainingsveld bij Ajax, zo meldt De Telegraaf. De assistent-trainer zat in thuisquarantine omdat hij in contact was geweest met iemand bij wie het coronavirus was vastgesteld.

Als Poulsen na een week geen klachten had, mocht hij weer aan het werk. Hetzelfde gold voor een inspanningsfysioloog en fysiotherapeut van Ajax. Alle drie hebben ze geen klachten gekregen en meldden ze zich vrijdag weer op De Toekomst.

Ajax en Jong Ajax trainden vrijdag achter gesloten deuren, de jeugd heeft in ieder geval een aantal dagen vrij.