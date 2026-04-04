2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Prachtig: Ajax-legende (55) keert definitief terug als voetballer

Joram
bron: Ajax1
Jari Litmanen in actie bij de Ajax Legends
Jari Litmanen in actie bij de Ajax Legends

Jari Litmanen maakt op 55-jarige leeftijd een verrassende comeback als speler. De Ajax-legende is namelijk ingeschreven voor het derde elftal van Tallinna Kalev in Estland. Dat heeft de club bevestigd.

Litmanen stopte begin 2012 als profvoetballer. Zijn laatste club was HJK Helsinki. Daarna bleef het jarenlang stil rond een mogelijke terugkeer op het veld, tot hij afgelopen oktober ineens weer minuten maakte bij Tallinna Kalev III. Litmanen vertelde toen aan The Athletic hoe dat zo kwam. "Ze hadden opeens een kleine groep op het veld staan." 

De oud-Ajacied was zelf aan het trainen toen de coach hem iets vroeg. "Ik was op het veld aan het trainen en hun coach vroeg: Zou het mogelijk zijn dat je met ons meetraint, zodat we een speler meer hebben?" Uiteindelijk deed Litmanen ook daadwerkelijk mee in een wedstrijd. "Vervolgens kwam ik in de laatste dertig minuten van de laatste wedstrijd in het veld met mijn zonen, die toen zeventien en negentien waren."

Voor Litmanen was het een bijzonder moment. "Het was geweldig om zo met hen op het veld te staan. De andere jongens wisten niets van mij, maar hun ouders wel. Na de wedstrijd wilden zij een selfie met me maken", aldus Litmanen.

