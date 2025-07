Precious Ugwu verklaart transfer: "Ajax wilde niet met me verder"

Ugwu kende een uitstekend EK met Oranje Onder 19, maar had zijn transfer naar FC Volendam daarvoor al min of meer afgemaakt. "Ajax wilde eigenlijk niet met me verder. Zo voelde het na de gesprekken", blikt hij terug in gesprek met het Noordhollands Dagblad. "Mijn contract liep nog een jaar door, maar ze wilden niet verlengen. Ja, Volendam had toen al interesse. Daar kan ik spelen in de eredivisie en dat leek me dus een prima stap."

De Europees kampioen moet komend seizoen helpen FC Volendam in de Eredivisie te houden en is multi-inzetbaar in de achterhoede. "Ik kan ook rechtsback. Ik speel waar de trainer me nodig heeft, maar ik ben wel echt een verdediger", legt hij uit. "Mijn kwaliteiten? Mijn snelheid, ik ben fysiek sterk en ik heb ook een goede inspeelpass in de opbouw. Ik ben een complete verdediger."