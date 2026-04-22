Ajax historie & oud-spelers

Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"

Stefan
Precious Ugwu
Precious Ugwu

Precious Ugwu vertrok in de transferzomer van 2025 bij Ajax. De jonge verdediger tekende bij FC Volendam en staat volledig achter zijn keuze, al zou hij graag ooit nog eens het shirt van de Amsterdamse club dragen.

"Ik begrijp best dat mensen denken: 'Van Ajax naar FC Volendam, dat is een flinke stap terug'. Maar zelf zie ik dat helemaal niet zo", vertelt Ugwu in Voetbal International. "Ik speelde bij Jong Ajax, in de Keuken Kampioen Divisie, en speel nu iedere week in de Eredivisie. Voor mij persoonlijk was dit dus een stap omhoog."

"Het is mijn eerste jaar in een eerste elftal en ik leer ontzettend veel. Ook van het spelen van degradatievoetbal, ja. De druk is hoog en dat vind ik eigenlijk ook wel iets heel moois om mee te maken", gaat hij verder. Dat neemt natuurlijk niet weg dat Ugwu ooit graag zou willen terugkeren bij de Amsterdamse club. "Het gevoel van unfinished business bij Ajax heb ik zeker wel, ja."

"Dat blijft de club van mijn hart, dus ik zal de deur daar altijd voor openhouden. Als Ajax in de toekomst voor mij terugkomt, waarom niet? Natuurlijk zou ik dat willen. Dat leeft wel, ja, maar het is niet iets voor nu. Ik droom veel, en groot, maar alles moet stap voor stap gaan, en mijn eerste doel is nu handhaven met FC Volendam", aldus Ugwu.

Precious Ugwu wil ooit terug naar Ajax: "Unfinished business"

