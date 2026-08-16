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'Premier League-club heeft overbodige Ajax-verdediger op de radar'

Joram
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Ajax-verdediger Josip Sutalo staat op de radar van Fulham. De Premier League-club overweegt de komende weken mogelijk contact op te nemen met Ajax over de Kroatische verdediger. Dat meldt FulhamFanNews op X.

Volgens dat account doet in West-Londen momenteel het gerucht de ronde dat Fulham belangstelling heeft voor Sutalo. De 26-jarige verdediger mag deze zomer vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en lijkt dan ook open te staan voor een nieuwe uitdaging.

Sutalo staat echter niet bovenaan het verlanglijstje van Fulham. De nummer elf van het afgelopen Premier League-seizoen heeft volgens de insider momenteel Ait Boudlal van Rennes hoger op de lijst staan. Mocht de komst van de Marokkaanse international niet doorgaan, dan zou de Engelse club kunnen doorschakelen naar Sutalo.

De Kroaat wordt daarnaast in verband gebracht met Lazio en Benfica. Voetbal International meldde eerder deze week al dat Ajax de 'dure' Sutalo deze zomer graag van de loonlijst wil hebben. De Amsterdammers namen de verdediger drie jaar geleden voor ongeveer twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb.

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