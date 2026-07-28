'Premier League-club laat bij Ajax vertrokken Tomiyasu meetrainen'
Takehiro Tomiyasu krijgt de kans om zich te bewijzen bij Crystal Palace. Volgens The Athletic sluit de voormalig Ajax-verdediger deze week aan op het trainingskamp van de Premier League-club, waar hij hoopt een contract af te dwingen.
De 27-jarige Japanner kwam afgelopen winter transfervrij naar Ajax, nadat Arsenal zijn contract had ontbonden vanwege aanhoudende blessureproblemen. In Amsterdam kreeg Tomiyasu de gelegenheid om zijn fitheid en kwaliteiten te tonen. Uiteindelijk kwam hij tot negen officiële wedstrijden, waarna beide partijen besloten niet met elkaar verder te gaan.
Na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA kon Tomiyasu rekenen op belangstelling uit zowel Engeland als Italië. Crystal Palace lijkt nu de beste papieren te hebben. De Londense club laat de verdediger meetrainen tijdens het trainingskamp in het Italiaanse Como, waar hij na het WK een week de tijd krijgt om de technische staf te overtuigen.
Volgens de berichtgeving is de kans groot dat Tomiyasu later deze week ook minuten maakt in een oefenwedstrijd van Crystal Palace. De Japans international heeft zelf een voorkeur voor een terugkeer in de Premier League boven een overstap naar de Serie A. Na afloop van zijn proefperiode beslist Crystal Palace of het hem een contract aanbiedt.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"