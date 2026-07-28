'Premier League-club laat bij Ajax vertrokken Tomiyasu meetrainen'

Takehiro Tomiyasu krijgt de kans om zich te bewijzen bij Crystal Palace. Volgens The Athletic sluit de voormalig Ajax-verdediger deze week aan op het trainingskamp van de Premier League-club, waar hij hoopt een contract af te dwingen.

De 27-jarige Japanner kwam afgelopen winter transfervrij naar Ajax, nadat Arsenal zijn contract had ontbonden vanwege aanhoudende blessureproblemen. In Amsterdam kreeg Tomiyasu de gelegenheid om zijn fitheid en kwaliteiten te tonen. Uiteindelijk kwam hij tot negen officiële wedstrijden, waarna beide partijen besloten niet met elkaar verder te gaan.

Na zijn vertrek uit de Johan Cruijff ArenA kon Tomiyasu rekenen op belangstelling uit zowel Engeland als Italië. Crystal Palace lijkt nu de beste papieren te hebben. De Londense club laat de verdediger meetrainen tijdens het trainingskamp in het Italiaanse Como, waar hij na het WK een week de tijd krijgt om de technische staf te overtuigen.