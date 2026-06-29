Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'

Max
bron: Mundo Deportivo
Roony Bardghji
Roony Bardghji Foto: © BSR Agency

Ajax krijgt concurrentie in de strijd om Roony Bardghji. Volgens Mundo Deportivo is ook Leeds United geinteresseerd in de aanvaller van FC Barcelona. 

Ajax werd de voorbije tijd meermaals gelinkt aan de twintigjarige vleugelspeler van FC Barcelona. De Zweedse Syriër staat echter ook op de radar bij meerdere Premier League-clubs, waarvan Leeds United als meest concreet geldt. FC Barcelona heeft nog geen aanbieding ontvangen van de Engelse club.

Bardghji kwam dit seizoen weinig aan spelen toe bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub ziet echter wel veel potentie in de jonge aanvaller, dus is een verkoop geen optie. Het moet dus gaan om een huurdeal. Afgelopen seizoen speelde hij 28 wedstrijden waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.

Gerelateerd:
Marc-André ter Stegen

'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'

0
Tjark Ernst

'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura

VIDEO | Samenvatting: Itakura en Tomiyasu pakken punt tegen Zweden

0
Oranje viert feest met het publiek

VIDEO | Samenvatting: Oranje wint laatste groepsduel van Tunesië

0
Jade Anna en Kenneth Taylor op huwelijksreis

'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"

0
Joël Veltman

Veltman bevestigt vertrek: "Ben nog nooit transfervrij geweest"

0
Lionel Messi en Lisandro Martinez

VIDEO | Martinez dankt wervelende Messi en wint eerste WK-duel

0
Ronald Koeman tijdens het volkslied van Nederland

'Koeman moet ingrijpen': "Frenkie de Jong op de bank zetten"

0
Mohamed Ihattaren

Mo Ihattaren (24) wil terugkeren naar Ajax: "Ik ben een koopje"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'

'Ronald Koeman voert wijzigingen door in wedstrijd tegen Marokko'

'Ajax en Ter Stegen naderen akkoord over transfer naar Amsterdam'

Ajax maakt vertrek directeur voetbal Marijn Beuker wereldkundig

'Ajax naast Ter Stegen gelinkt aan andere Duitse doelman'

'Ajacied mag hopen op lucratieve transfer, verdediger op lijstje'

Valentijn Driessen twijfelt: "Bij Ajax was hij niet onomstreden"

Van Wonderen over oud-Ajacied bij Oranje: "Hij was nog niet zover"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws