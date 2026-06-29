'Premier League-club mengt zich in strijd om Ajax-doelwit'

Ajax krijgt concurrentie in de strijd om Roony Bardghji. Volgens Mundo Deportivo is ook Leeds United geinteresseerd in de aanvaller van FC Barcelona.

Ajax werd de voorbije tijd meermaals gelinkt aan de twintigjarige vleugelspeler van FC Barcelona. De Zweedse Syriër staat echter ook op de radar bij meerdere Premier League-clubs, waarvan Leeds United als meest concreet geldt. FC Barcelona heeft nog geen aanbieding ontvangen van de Engelse club.

Bardghji kwam dit seizoen weinig aan spelen toe bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub ziet echter wel veel potentie in de jonge aanvaller, dus is een verkoop geen optie. Het moet dus gaan om een huurdeal. Afgelopen seizoen speelde hij 28 wedstrijden waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf.