'Premier League-club praat met Ajax over deal van 55 miljoen'

Volgens het Engelse CaughtOffside onderhandelt de Premier League-club over een deal van 55 miljoen euro. Ook Liverpool is in de markt voor Hato, maar de kampioen van Engeland geeft de voorkeur aan voormalig AZ-verdediger Milos Kerkez, die al in de Premier League indruk heeft gemaakt bij Bournemouth.

Chelsea is flink gecharmeerd van Hato, die ondanks zijn jonge leeftijd (19) al veel ervaring op heeft gedaan bij Ajax. De Conference League-finalist, die zich nog kan plaatsen voor de Champions League, wil snel onderhandelen en denkt aan een transfer ter waarde van 55 miljoen euro.

Hato ligt nog tot medio 2028 vast in de Johan Cruijff ArenA en is een belangrijke waarde bij de Amsterdammers. Ook Josip Sutalo, Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Jordan Henderson azen komende zomer op een transfer.