Verweij verklaart Ajax-exit: "Ik denk dat Kroes heel erg schrok"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
'Prijsstijgingen in stadions leiden tot protest onder supporters'

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Fans van Ajax
Fans van Ajax Foto: © Orange Pictures

Het protest onder de voetbalsupporters groeit voor wat betreft prijzen van kaartjes, de discussie speelt bij bijna alle eredivisieclubs: hoe blijft stadionbezoek betaalbaar voor supporters, juist in tijden van inflatie?

Sjoerd Mossou schrijft in het Algemeen Dagblad: "Tarieven zijn een terugkerend onderwerp in het betaalde voetbal. Niet alleen bij Feyenoord, trouwens. Bij de meeste eredivisieclubs zijn zowel de seizoenkaarten als de losse kaarten dit seizoen vrijwel uitverkocht. Dat creëert schaarste, terwijl tegelijk de kosten oplopen. Voor consumenten in het algemeen, maar óók voor bedrijven en voetbalclubs. Maar wat mag een dagje eredivisie kosten? Kan iedereen nog naar het stadion? Het zijn vragen waar ook clubs soms mee worstelen. Nergens willen ze mensen met een smalle beurs uitsluiten. Maar tegelijk tellen óók de inkomsten."

Jan de Jong, directeur van de VriendenLoterij Eredivisie, benadrukt dat het goed gaat met het stadionbezoek: "Vooropgesteld: het gaat hartstikke goed met het stadionbezoek. De volle tribunes bewijzen dat ieder weekend opnieuw. Dergelijke schaarste zorgt er normaal gesproken voor dat prijzen stijgen, dat is in het bedrijfsleven vrij normaal."

Toch waarschuwt hij ook voor de balans die clubs moeten vinden: "Een voetbalclub is geen doorsnee bedrijf. Je hebt ook met de loyaliteit van je trouwe supporters en seizoenkaarthouders te maken, terwijl je tegelijk een jong gezin niet op extreme kosten wilt jagen. Dat blijft een evenwichtsoefening."

De stijgende kosten voor stadionbezoek zijn deels te verklaren door inflatie. Net als een pak melk, gaat ook een wedstrijdkaartje of seizoenkaart vrijwel jaarlijks met een paar procent omhoog. De goedkoopste seizoenkaarten in de eredivisie stegen deze zomer gemiddeld 5,1 procent in prijs, iets meer dan de inflatie. Het meest betaal je bij Feyenoord (340 euro) en PSV (335 euro). Het minst bij Telstar, dat 165 euro rekent voor een plek aan de lange zijde, al was die prijs vastgesteld voordat de club onverwacht promoveerde.

Dit zijn de startprijzen voor de voordeligste jaarkaarten. De duurste seizoenkaart van Nederland vind je bij Ajax: 958 euro voor de beste plekken. Over de gehele prijscategorie gezien is Ajax vaak tientallen tot honderden euro's duurder dan PSV en Feyenoord.

Losse wedstrijdkaartjes zijn eveneens flink aan de prijs. Op basis van één volwassene betaal je in elk stadion minstens twintig euro. Steeds meer clubs hanteren bovendien een toeslag voor topwedstrijden. FC Twente werkt bijvoorbeeld met drie categorieën: een kaartje voor FC Twente-Ajax kost 32,50 euro, terwijl een thuiswedstrijd tegen Sparta 27,50 euro kost en tegen FC Volendam 22,50 euro.

