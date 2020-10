Geschreven door Jordi Smit 16 okt 2020 om 10:10

© Proshots

Antony is pas een aantal maanden in Amsterdam, maar heeft nu al de harten van de Ajax-supporters gestolen. Deze week kreeg hij de award voor Goal of the Month uitgereikt voor zijn winnende doelpunt tegen Vitesse.

De Braziliaanse buitenspeler is blij verrast wanneer hij de prijs in ontvangst neemt, maar benadrukt dat het niet om de schoonheid van de treffer gaat. “Het was een mooie goal, maar daar deed ik het niet voor. Ik was vooral blij dat ik scoorde en zo het team kon helpen winnen.” Tijdens het juichen wees Antony nadrukkelijk naar zijn borst, waar hij Ajax-embleem prijkt. “Dat deed ik omdat ik de steun voelde van onze fans. Ze wisten dat we met tien man speelden.” De talentvolle Zuid-Amerikaan droeg zijn goal allereerst op aan Edson Álvarez die een rode kaart ontving. “En in de tweede plaats aan het hele team.”

Aankomende week komt voor Antony een droom uit, want dan maakt hij zijn debuut in het Miljardenbal. Antony ontkent niet dat hij daarmee al maanden bezig is. “Eerlijk gezegd denk ik al een hele tijd aan de Champions League. Het was mijn jongensdroom om daarin te spelen, maar eerst moeten we zondag spelen. Dan komt woensdag een mooie wedstrijd tegen Liverpool.” Tot slot heeft Antony nog een goed woordje over voor de trouwe aanhang van Ajax. “Vanaf het moment dat ik hier kwam, kreeg ik alle steun en ben ik goed ontvangen. Daarom wil ik ze bedanken voor alles”, aldus Antony.