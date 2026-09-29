Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax
De prijzenpot van de KNVB-beker is voor het tweede seizoen op rij verhoogd. In het seizoen 2026/27 wordt in totaal 3.183.000 euro verdeeld over de clubs die deelnemen aan het bekertoernooi. De winnaar ontvangt uiteindelijk 500.000 euro aan prijzengeld. Dat meldt Voetbal International.
Vorig seizoen was de totale prijzenpot goed voor 3.123.000 euro. Daarmee is sprake van een stijging van ongeveer twee procent. Een seizoen eerder was de verhoging aanzienlijk groter: toen nam de totale prijzenpot met 42 procent toe. Vooral vanaf de kwartfinales zijn de bedragen dit seizoen verhoogd. Een club die in de kwartfinales wordt uitgeschakeld, ontvangt 120.000 euro. Dat was vorig seizoen nog 110.000 euro.
Ook de verliezend halvefinalisten gaan erop vooruit. Zij ontvangen 200.000 euro, tegenover 195.000 euro in het vorige seizoen. De verliezend finalist krijgt dit seizoen 300.000 euro. Vorig jaar was dat nog 290.000 euro. De winnaar van de KNVB-beker ontvangt, net als vorig seizoen, 500.000 euro. Dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan twee seizoenen geleden. In het seizoen 2024/25 bedroeg de hoofdprijs nog 350.000 euro.
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Prijzenpot KNVB-beker verhoogd, pak geld ligt klaar voor Ajax
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