'Principe-akkoord tussen Ajax en Tadic': "Zijn komst is ideaal"

In de Turkse media gaan een aantal geruchten rond dat Tadic komende zomer terug zou keren naar Ajax. "Fanatik is een redelijk betrouwbaar medium in Turkije en ze zeggen het wel heel vaak. Dan zou er wel een kern van waarheid in zitten", aldus VoetbalPrimeur-hoofdredacteur Ruben Winkels.

"Er zou zelfs een principe-akkoord zijn tussen Fenerbahçe en Ajax", gaat hij verder. "Gaat het gebeuren? Ik schat de kans toch wel redelijk hoog in inmiddels. Er ligt een mooi traject voor hem bij Ajax. Hij kan nog spelen zolang het goed gaat en daarna trainer worden."

"Hij zal wel echt water bij de wijn moeten doen als hij terug wil keren bij Ajax", denkt Winkels. In zijn eerste jaren bij Ajax had Tadic een 'fantastisch' salaris, dat hij vervolgens ook kreeg in Turkije. Nu zal hij financieel dan toch wat moeten inleveren.

"Voor Ajax is zijn komst ook ideaal", wordt geconcludeerd aan tafel. "Gezien de spitsen situatie bij Ajax zou je hem ook in de spits kunnen zetten. Eigenlijk wel op alle drie, vier posities voorin."