'Problemen bij Inter: sterspeler mist laatste training voor Ajax'

Lautaro Martínez is nog een vraagteken voor de wedstrijd tegen Ajax woensdagavond. Dat meldt La Gazzetta dello Sport . Martinez miste de laatste training van Inter vanwege een rugblessure.

"In Milaan rinkelen vandaag de alarmbellen", zo klinkt het in de Italiaanse media. De Argentijnse spits moest een individuele training afwerken en is nog een vraagteken voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Matteo Darmian miste ook de groepstraining van dinsdagochtend en ontbreekt sowieso.

Ajax en Inter trappen woensdagavond om 21.00 uur af in de Johan Cruijff Arena.