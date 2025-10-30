Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Problemen voor Justin Kluivert: oud-Ajacied is rijbewijs kwijt

Amber
bron: The Sun/Metro
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © BSR Agency

Justin Kluivert mag de komende zes maanden geen auto meer besturen. De aanvaller van Bournemouth heeft zijn rijbewijs moeten inleveren na meerdere snelheidsovertredingen, melden onder meer The Sun en Metro.

De 26-jarige Nederlander werd voor de tweede keer in drie maanden betrapt op te hard rijden. Op 13 januari reed Kluivert met zijn Audi 114 kilometer per uur op een weg waar slechts 64 was toegestaan. Volgens de aanvaller gebeurde dat nadat zijn hoogzwangere vrouw hem in paniek had gebeld terwijl hij bij de kapper zat.

Ook op 10 april ging het opnieuw mis. Ditmaal reed Kluivert met zijn Bentley 63 kilometer per uur in een zone met een maximumsnelheid van 48, in de Engelse stad Dorset.

Omdat hij al negen strafpunten op zijn Europese rijbewijs had staan, besloot de rechter in Weymouth hem een rijverbod op te leggen. Volgens zijn advocaat accepteerde Kluivert de straf en deed hij geen beroep op verzachtende omstandigheden. Zijn inkomen zou volgens de raadsman ‘enorm hoog’ zijn.

Kluivert kreeg naast het rijverbod een geldboete van ruim 1.500 euro en moet daarnaast nog ongeveer 920 euro aan gerechtskosten betalen.

Gerelateerd:
Steven Bergwijn en Quincy Promes

Bergwijn en Promes samen verder als muzikant: "Black Rarri truck"

0
Kenny Tete

Tete lyrisch over Ajax-mislukkeling: "Hij ontwikkelt zich bizar"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Justin Kluivert
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Arnold Bruggink naast de dug-out van FC Twente

Bruggink kreeg transferverzoek Ajax op avond vóór crematie moeder

0
René Wagelaar

René Wagelaar kijkt naar Ajax: "Dat is net de extra kwaliteit"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek haalt uit naar Ajacied: "Hij is overacting en niet echt"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek over Heitinga: "Het is de vraag of hij dat heeft gedaan"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 10 18 25
2 PSV 10 16 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd