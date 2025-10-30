Problemen voor Justin Kluivert: oud-Ajacied is rijbewijs kwijt

De 26-jarige Nederlander werd voor de tweede keer in drie maanden betrapt op te hard rijden. Op 13 januari reed Kluivert met zijn Audi 114 kilometer per uur op een weg waar slechts 64 was toegestaan. Volgens de aanvaller gebeurde dat nadat zijn hoogzwangere vrouw hem in paniek had gebeld terwijl hij bij de kapper zat.

Ook op 10 april ging het opnieuw mis. Ditmaal reed Kluivert met zijn Bentley 63 kilometer per uur in een zone met een maximumsnelheid van 48, in de Engelse stad Dorset.

Omdat hij al negen strafpunten op zijn Europese rijbewijs had staan, besloot de rechter in Weymouth hem een rijverbod op te leggen. Volgens zijn advocaat accepteerde Kluivert de straf en deed hij geen beroep op verzachtende omstandigheden. Zijn inkomen zou volgens de raadsman ‘enorm hoog’ zijn.

Kluivert kreeg naast het rijverbod een geldboete van ruim 1.500 euro en moet daarnaast nog ongeveer 920 euro aan gerechtskosten betalen.