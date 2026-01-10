Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax historie & oud-spelers

Programma met Sneijder en Drenthe gaat door: "Wesley is echt fit"

Amber
bron: De Oranjewinter
Wesley Sneijder
Wesley Sneijder Foto: © BSR Agency

Het PowNed-programma Nog Eén Keer Fit, waarin Wesley Sneijder, Wim Kieft en Royston Drenthe werken aan een fysieke comeback, wordt alsnog afgemaakt. Dat bevestigde presentator Rutger Castricum donderdagavond in De Oranjewinter, ondanks het herseninfarct dat Drenthe in oktober trof.

Tijdens de opnames zetten de oud-voetballers alles op alles om de strijd aan te gaan met de kilo’s en nog één keer fit te worden. Het programma kwam tijdelijk stil te liggen na het medische incident van Drenthe. "Dat legt een smet op het programma en zorgde ervoor dat het even stil kwam te liggen", vertelt Castricum. "Het is ook de vraag geweest of we ermee door konden gaan. Dat kan nu wel, gelukkig."

Volgens Castricum was de wens van Drenthe en zijn familie daarbij doorslaggevend. "De familie van Drenthe en hijzelf willen het heel graag. Als dat niet zo was geweest en het anders was afgelopen dan nu, waren we er natuurlijk absoluut niet mee doorgegaan. Dan is maar één ding belangrijk en dat is zijn gezondheid."

Intussen hebben Sneijder en Kieft flinke stappen gezet. "Wesley is echt fit en heeft ongelooflijke wilskracht getoond. Voor Kieft geldt dat ook", aldus Castricum. De opnames lopen nog steeds door. "We zijn nog steeds aan het draaien, volgende week ook weer. Ik hoop Drenthe dan weer te zien."

In de vierdelige serie wordt ook stilgestaan bij het herseninfarct van Drenthe. "We zullen even openen met wat er gebeurd is. Dat heeft iedereen meegekregen, dus het zou raar zijn om daar geen aandacht aan te besteden. Vervolgens gaan we wel zien hoe ze het hebben gedaan en waar het op een gegeven moment mis is gegaan bij Royston." Castricum benadrukt daarbij dat het infarct niet tijdens het sporten plaatsvond: "Zijn herseninfarct is overigens niet gebeurd tijdens het sporten, of zo. Het was gewoon ongelukkig."

