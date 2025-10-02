Promes blijft in de cel; voormalig Ajacied aanwezig bij zitting

Heel veel effect heeft de steun van Ziyech niet gehad, want het verzoek om zijn voorlopige hechtenis te schorsen werd afgewezen. Promes blijft in de cel, want bij het gerechtshof Amsterdam bestaat nog altijd de vrees dat de voetballer zou kunnen vluchten. Bij het verlaten van de zaal riep Promes nog iets in de richting van 'heads up' naar Ziyech en zijn overige vrienden op de tribune.

Advocaat Cem Polat vroeg opnieuw om de hechtenis van Promes te beëindigen, zodat hij zijn voetbalcarrière kan vervolgen. Op die manier zorgt Promes namelijk voor inkomen voor zijn kinderen, maar dat acht het gerechtshof niet bewezen. "De beperkte houdbaarheid van een topsporter, om geld te verdienen voor zijn minderjarige kinderen, is gewoon een reden om te schorsen. Je kan wel rondjes blijven rennen in je cel, maar dat is voor een topsporter geen manier om fit te blijven", aldus Polat.