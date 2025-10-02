Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Promes blijft in de cel; voormalig Ajacied aanwezig bij zitting

Stefan
Quincy Promes
Quincy Promes Foto: © Pro Shots

Quincy Promes kon dinsdag rekenen op steun uit onverwachtse hoek. Voormalig SC Heerenveen-speler Hakim Ziyech zat namelijk op de publieke tribune om zijn vriend te steunen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Heel veel effect heeft de steun van Ziyech niet gehad, want het verzoek om zijn voorlopige hechtenis te schorsen werd afgewezen. Promes blijft in de cel, want bij het gerechtshof Amsterdam bestaat nog altijd de vrees dat de voetballer zou kunnen vluchten. Bij het verlaten van de zaal riep Promes nog iets in de richting van 'heads up' naar Ziyech en zijn overige vrienden op de tribune.

Advocaat Cem Polat vroeg opnieuw om de hechtenis van Promes te beëindigen, zodat hij zijn voetbalcarrière kan vervolgen. Op die manier zorgt Promes namelijk voor inkomen voor zijn kinderen, maar dat acht het gerechtshof niet bewezen. "De beperkte houdbaarheid van een topsporter, om geld te verdienen voor zijn minderjarige kinderen, is gewoon een reden om te schorsen. Je kan wel rondjes blijven rennen in je cel, maar dat is voor een topsporter geen manier om fit te blijven", aldus Polat.

Gerelateerd:
Antony viert zijn treffer

Antony blikt terug op zware periode: "Veertig dagen in een hotel"

0
Daley Sinkgraven

Daley Sinkgraven verdedigt oud-Ajacied: "Dan hadden we ingegrepen"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Quincy Promes Hakim Ziyech Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd