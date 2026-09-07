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Promes breekt stilzwijgen over cocaïnezaak: "Zo verzeild geraakt"

Amber
Quincy Promes
Quincy Promes Foto: © Pro Shots

Quincy Promes heeft deze zomer voor het eerst uitgebreid verklaard over zijn rol in de cocaïnezaak waarvoor hij in 2024 werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De oud-speler van onder meer Ajax en Spartak Moskou zou in juni een volledige dag zijn gehoord.

Dat meldt De Telegraaf. Tijdens het verhoor ging het volgens de krant zowel over de rol van de 34-jarige Promes als die van zijn neef Marylio V. bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne in 2020.

"Hij heeft verklaard hoe hij in de zaak verzeild is geraakt", vertelde advocaat Geert-Jan Knoops tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam.

Promes verbleef lange tijd in Rusland en was daardoor niet aanwezig bij eerdere behandelingen van zijn zaak. Destijds ontkende hij betrokkenheid bij de drugssmokkel.

Naar aanleiding van de nieuwe verklaringen van Promes zal ook Marylio V. opnieuw worden gehoord. Dat staat gepland voor november.

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep vindt plaats op 30 november en 2 december. Tijdens die zittingen komt ook de zaak rond het neersteken van een familielid in 2020 aan bod. Promes bekende eerder dit jaar schuld aan dat steekincident.

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