Geschreven door Jordi Smit 13 jan 2021 om 13:01

© Proshots

Quincy Promes kijkt met veel energie uit naar de ontmoeting met FC Twente. De aanvaller heeft nog altijd goede herinneringen aan zijn tijd in Enschede. “Ik ben daar doorgebroken en mocht mijn debuut maken in het betaald voetbal. Het is een club die mij altijd zal bijblijven”, vertelt Promes aan Ajax TV.

De buitenspeler heeft een zware periode achter de rug, rondom zijn aanhouding. Inmiddels is Promes echter weer terug op het veld en stond hij een groot gedeelte van de wedstrijd tegen PSV in het basisteam. Na afloop kreeg hij zelfs complimenten van Erik ten Hag, die hem een leidersrol zag vertolken. “Je probeert op het veld een verlengstuk te zijn van de trainer. In zulke grote wedstrijden hebben we leiders nodig die het team op sleeptouw nemen. Of ik dat ben, Nico of Dusan, ik denk dat we het allemaal moeten doen.”

Promes heeft vooralsnog uitstekende statistieken tegen PSV: hij scoorde in elke wedstrijd minstens een doelpunt. “Ik speel graag tegen ze”, verklaart Promes de treffers. “Niet alleen omdat ik dan goals scoor, maar ook omdat PSV een directe concurrent van ons is. Het is altijd een topper in de Eredivisie, een wedstrijd op zich. Het belangrijk zijn in zulke wedstrijden is een van de redenen waarom ik ben gehaald.”