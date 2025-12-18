'Promes in belangstelling': "Bijna zeker dat ik club kan vinden"

Quincy Promes kijkt uit naar een terugkeer op het voetbalveld, nadat hij enkele jaren van tegenslag heeft doorgemaakt. De oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Ajax blijft ambitieus en geeft aan dat er clubs zijn die hem willen hebben, zo meldt De Telegraaf.

Promes wil zijn carrière hervatten zodra hij vrijkomt. "Als ik vrij kom, ga ik keihard trainen om weer fit te worden", zegt hij. "Als ik fit ben, ben ik voor iedere club interessant. Ik weet bijna zeker dat ik een club kan vinden." Zijn advocaat bevestigt dat er clubs geïnteresseerd zijn, maar vanwege zijn situatie nog geen contracten willen aanbieden.

De 33-jarige Amsterdammer is in Nederland veroordeeld tot zevenënhalf jaar cel, verdeeld over zes jaar voor cocaïnesmokkel en anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Hij werd in juni gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest. Het hoger beroep van beide zaken, die zijn samengevoegd, staat gepland voor september volgend jaar.