Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Promes in belangstelling': "Bijna zeker dat ik club kan vinden"

Arthur
Quincy Promes
Quincy Promes Foto: © Pro Shots

Quincy Promes kijkt uit naar een terugkeer op het voetbalveld, nadat hij enkele jaren van tegenslag heeft doorgemaakt. De oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles, FC Twente en Ajax blijft ambitieus en geeft aan dat er clubs zijn die hem willen hebben, zo meldt De Telegraaf.

Promes wil zijn carrière hervatten zodra hij vrijkomt. "Als ik vrij kom, ga ik keihard trainen om weer fit te worden", zegt hij. "Als ik fit ben, ben ik voor iedere club interessant. Ik weet bijna zeker dat ik een club kan vinden." Zijn advocaat bevestigt dat er clubs geïnteresseerd zijn, maar vanwege zijn situatie nog geen contracten willen aanbieden.

De 33-jarige Amsterdammer is in Nederland veroordeeld tot zevenënhalf jaar cel, verdeeld over zes jaar voor cocaïnesmokkel en anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef. Hij werd in juni gearresteerd en zit sindsdien in voorarrest. Het hoger beroep van beide zaken, die zijn samengevoegd, staat gepland voor september volgend jaar.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen wijst Ajax de deur: "Ben al vaak zat verhuisd"

0
Rayane Bounida en Kevin Ringeling

'Fans Ajax boos op goedkeuren buitenspelgoal': "Scheids geen zin"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Quincy Promes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd