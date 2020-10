Geschreven door Jordi Smit 16 okt 2020 om 10:10

© Proshots

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft nog altijd niet zijn ideale formatie gevonden. Op het middenveld en in de aanval wil het nog niet lopen, wat grotendeels komt door het vertrek van Donny van de Beek. Daarom is het de grote vraag wie de oefenmeester dit weekend op ’10’ zet.

Ten Hag leek met Quincy Promes zijn aanvallende middenvelder voor dit seizoen te hebben gekozen, maar na de uitwedstrijd tegen FC Groningen zijn er grote vraagtekens rondom die positie. Is Promes namelijk de ’10’ die Ajax momenteel nodig heeft? “De vraag stellen is hem beantwoorden”, merkt journalist Freek Jansen bij Voetbal International op. “Zeker zolang overtuigende optreden uitblijven, en gedachten aanwakkeren aan een Promes, die als vleugelspeler met doelpunten en assists wel veel waarde had.”

Bovendien heeft Promes sinds een week extra concurrentie erbij gekregen. De Amsterdammers haalden namelijk Davy Klaassen terug naar de hoofdstad, die bij Ajax als aanvallende middenvelder ooit furore maakte en in 2017 een transfer naar Everton afdwong. Bovendien heeft Promes meer concurrenten die nadrukkelijk op de deur kloppen. “Met Klaassen, maar ook Kudus en Ekkelenkamp, die beiden dit seizoen al overtuigen, is de concurrentie groot voor de plek van aanvallende middenvelder. Houdt Ten Hag vast aan Promes, of krijgt een ander de kans om het spel als nummer tien naar zich toe te trekken?”