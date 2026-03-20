Promes heeft nieuwe advocaten: "Als je echt een probleem hebt..."

De advocaatkosten in de strafzaak tegen Marco Borsato bedragen bijna vier ton: 391.000 euro. Dat maakten de advocaten van de zanger, Geert-Jan Knoops en Carry Knoops-Hamburger, eerder deze week bekend. Johan Derksen vindt de kosten nog meevallen. Hij weet ook dat Quincy Promes zich nu ook bij het advocatenduo heeft gemeld.

"Dat valt nog wel mee", zegt Derksen aan tafel bij Vandaag Inside. "De Knoopsen, dat zijn topadvocaten. Als je echt een probleem hebt, dan moet je toch bij die mensen zijn. Dat zie je nu aan die voetballer van Ajax", doelt De Snor op Promes. "Die heeft zich ook tot hen gewend. Die vragen 600 euro per uur, hoor ik dan. Dat weet je als je eraan begint."

Derksen gaat verder: "Ik werd vroeger altijd gek van die rekeningen van de advocaten bij de krant. Die uren dossierbestudering, dan denk je: Zou zo'n man zich nou echt een hele dag verdiept hebben in die zaak? Ik geloof er niks van", aldus Derksen. Hij snapt de kosten van de advocaatkosten in de strafzaak tegen Borsato wel. "Het is een zaak waar ze heel veel uren in hebben stoken. En ze hebben 'm gewonnen."