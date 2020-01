Geschreven door Jessica Westdijk 09 jan 2020 om 11:01

Quincy Promes is weer helemaal terug van zijn blessure. Hij miste de laatste weken voor de winterstop vanwege een spierblessure.

“‘Het duurde ook langer dan ik wenste, dus dat was een extra tik voor mij. Ik kan alleen maar vooruit kijken en één ding is zeker: dat ik nu weer helemaal fit ben”, vertelt hij op de kanalen van Ajax. “Gedurende vier weken heb ik nooit meer mijn hoogste snelheid gehaald. In mijn hoofd had ik daardoor toch een klein beetje angst, of ik die snelheid nog kon halen. Maar eergister hadden we een test en de resultaten die daaruit kwamen waren fantastisch. Daardoor ben ik weer gerustgesteld en helemaal terug”, vertelt hij.

Ondanks dat Promes dus weer terug is, is de selectie van Ajax nog niet helemaal compleet. Zakaria Labyad en David Neres zijn nog geblesseerd. Ajax wil daarom Ryan Babel voor een half jaar huren.