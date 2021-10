Geschreven door Jessica Westdijk 14 okt 2021 om 13:10

Quincy Promes en Guus Til staan allebei onder contract bij Spartak Moskou, maar Til is dit seizoen verhuurd aan Feyenoord. Op de clubkanalen van Spartak wordt Promes gevolgd of hij zijn landgenoot een beetje volgt bij Feyenoord.

Het antwoord van Promes daarop is duidelijk: “Nee, ik ben niet geïnteresseerd in Feyenoord. In die zin hoor ik namelijk bij Ajax. Als Guus speelt tegen de ploeg uit mijn Amsterdam, dan zal ik wel kijken.

In Rotterdam is Til flink op dreef, met 12 goals in 15 duels dit seizoen. “Ik ben blij voor hem dat het goed gaat, maar waarom kon hij niet zoveel goals maken voor Spartak? Of hij kon niet acclimatiseren hier, of hij kon zijn sterke punten niet goed naar boven laten komen”, aldus Promes.