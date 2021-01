Geschreven door Auke Kooreman 13 jan 2021 om 21:01

Quincy Promes verliet op 22-jarige leeftijd de Nederlandse velden voor een Russisch avontuur. Volgens het Russische medium “Sports” ziet Promes een terugkeer inmiddels wel zitten.

Promes werd vorige maand opgepakt voor verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij. Door deze zaak heeft zijn reputatie in Nederland een flinke deuk opgelopen. In Rusland is hij echter nog steeds een held en kwamen er veel enthousiaste reacties van Spartak-fans op het gerucht. Volgens Sports zou dat er voor zorgen dat Promes zelf inmiddels ook wel oren heeft naar een terugkeer.

De prestaties van Ajax in Europa vallen tegen, dus moet Promes net als Blind en Tadic de jonge spelers helpen om beter te worden. De aanvaller zit daar volgens de Russische media niet op te wachten. Daarnaast meldt het medium een bekende van Promes zou hebben aangegeven: “Quincy wil heel graag terug naar Spartak. Het is aan Moskou.” Volgens de Nederlandse media lijkt de kans van slagen er klein, maar daarentegen is de kans volgens Sports aanzienlijk groot. Echter hangt het wel van de clubs af. Bij een verkoop zou Ajax een groot gedeelte van de betaalde transfersom aan Sevilla terug willen zien.