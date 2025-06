Promes lijkt zich te verspreken: "Dat is een opvallende zin"

Journaliste Maaike Timmerman denkt dat Quincy Promes zich heeft versproken in zijn interview met RTL Boulevard . Daarin gaf de veroordeelde oud-speler van Ajax aan graag in vrijheid terug naar Nederland te willen.

Volgens Timmerman heeft Promes onbedoeld een bekentenis gedaan in het interview. "Als het goed uitpakt, wil ik heel veel doen met jongeren. Motivatie en lezingen geven. Ik ben bereid om terug te komen", zo sprak hij onder andere. "Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie. Voor mij zou het alleen maar goed zijn en ik denk ook voor de jongeren in Nederland, als iemand zoals ik dingen kan uitleggen uit ervaring. En dat ik ze kan behoeden voor bepaalde dingen."

Timmerman vindt het opmerkelijk dat Promes anderen ergens voor wil 'behoeden'. "Tot nu toe heeft hij gezegd dat hij nergens iets mee te maken heeft. Dan is dat toch een opvallende zin", aldus de presentatrice, die benadrukt hoe bizar de situatie van Promes was. "Hij zou cocaïnetransporten in de haven van Antwerpen hebben aangestuurd via appjes. En een paar dagen later scoort hij dan gewoon weer voor Ajax."