Geschreven door Jessica Westdijk 12 jan 2020 om 15:01

Quincy Promes was de laatste weken voor de winterstop uit de roulatie met een spierblessure. Tegen Club Brugge maakte hij zijn eerste wedstrijdminuten weer. Zoals afgesproken speelde hij een uur. “Ik denk dat ik wel heb gepiekt qua inhoud. Het is eerlijk gezegd nog wennen, ik was wel moe. Maar uiteindelijk is dit weer een stap om helemaal honderd procent fit te worden. Ik ben zeker klaar voor de wedstrijd tegen Sparta”, vertelt hij op de website van Ajax.

Tegen Club Brugge maakte hij meteen weer een goal, al hadden dat er eigenlijk twee moeten zijn: “Het vizier was niet helemaal op scherp. Uiteindelijk scoorde ik toch. Ik heb een goede wedstrijd qua inhoud afgemaakt en nu kan ik op naar de competitie.”

De komende tijd gaat hij mogelijk samen spelen met Lassina Traoré. Tegen Brugge stonden beide aanvallers voor het eerst samen op het veld. “Ik ben groot fan van hem. Hij heeft diepgang, hij is sterk, jong, leergierig en hij is heel functioneel in het team. Hij heeft kwaliteiten die wij nodig hebben. Hij houdt de bal goed vast, wint zijn duels en daardoor kunnen wij er omheen bewegen”, aldus Promes lovend over zijn jonge teamgenoot.