Geschreven door Auke Kooreman 13 dec 2020 om 12:12

Quincy Promes is het seizoen 2020/21 minder gestart dan zijn eerste seizoen bij de Amsterdammers. Zaterdagavond zag de aanwezige pers weer een schimp van de oude vorm.

Vorm heeft volgens Promes alles te maken met of je lekker in je vel zit. De laatste tijd zat de linksbuiten niet echt lekker in zijn vel, maar of dat te maken heeft met het vertrek van zijn vriend Hakim Ziyech ontkracht Promes gelijk. “Ik mis hem. Ja, dat zonder twijfel, maar of ik goed of slecht speel heeft daar niks mee te maken. Ik moest het de laatste tijd ook met minder speeltijd doen, maar ik ben hard aan het werk om terug te komen op het niveau waar ik was,” vertelt Promes aan FOX Sports.

Promes krijgt door afwezigheid van verschillende aanvallers meer speeltijd, maar ziet zichzelf ook steeds beter worden. “Het is een teleurstelling voor mij dat ik vaak op de bank zit, als je dan zoals vandaag scoort is dat heerlijk en hopelijk helpt dat mij verder.”

Vorig seizoen vonden Ziyech en Promes elkaar vaak en leverde dat prachtige combinaties en goals op. Antony moest Ziyech doen vergeten, maar de Braziliaan heeft nog altijd moeilijk met de hoge druk. “Wij praten vaak met elkaar om de juiste manier te vinden die het team kan helpen. Ik probeer zeker een nieuwe connectie te zoeken met Antony, maar dat heeft ook wat tijd nodig.” Zaterdagavond was misschien wel het begin van de nieuwe connectie, maar de Amsterdammer maakt zich geen zorgen. “De media maakt zich meer zorgen om mij.”