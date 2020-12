Geschreven door Jessica Westdijk 13 dec 2020 om 11:12

Zaterdagavond stond Quincy Promes nog in de basis tegen PEC Zwolle, maar inmiddels zit hij in de cel. De Telegraaf meldt dat de aanvaller zondagochtend door de politie is opgepakt vanwege een steekpartij.

Die vond plaats in juli, tijdens een feest in Abcoude. Promes was zelf de organisator van het feest, in de loods van zijn bedrijf. Op enig moment tijdens het feest kreeg Promes een flinke ruzie met een familielid. Hij zou het familielid toen gestoken hebben, waarbij deze persoon ernstig letsel opliep.

Volgens een woordvoerder van de politie is de steekpartij pas afgelopen maand aan het licht gekomen en is Promes daarom niet eerder opgepakt. Promes is in verzekering gesteld, wat betekent dat hij nu maximaal 3 dagen vast kan worden gehouden. Als daar reden toe is, kan die periode verlengd worden. Op mishandeling met zwaar lichamelijk letsel, waar Promes van verdacht wordt, staat een gevangenisstraf van maximaal 4 jaar.