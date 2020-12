Geschreven door Auke Kooreman 18 dec 2020 om 13:12

Woensdagavond gaf Erik ten Hag na afloop van de KNVB-bekerwedstrijd aan donderdagochtend in gesprek te gaan met Quincy Promes. De directie had al een gesprek met hem gehad. Na het gesprek met de trainer werd Promes door zijn teamgenoten weer verwelkomd op het trainingsveld.

Wat de uitslag van de gesprekken waren wil de club niet naar buiten melden, maar het was dus positief genoeg om hem weer te laten mee trainen. ‘Na een afwezigheid van enkele dagen keerde Promes terug op het trainingsveld om de groepstraining te hervatten’, meldt de club in een kort statement op het officiële clubkanaal.

De trainer en teamgenoten hadden allemaal hun zegje gedaan woensdagavond en konden de dag erna weer de combinatie aangaan met de aanvaller. Promes had het in begin van zijn tweede seizoen het erg moeilijk bij Ajax. Hij zou zijn maatje Hakim Ziyech missen of niet lekker in zijn vel zitten, maar liet afgelopen zaterdagavond tegen PEC Zwolle weer glimp van zijn oude vorm zien. Hij vertelde voor de camera weer helemaal terug te zijn en de komende weken nog meer van de oude Promes willen laten zien, maar dat werd door zijn arrestatie lastig.

Na een aantal dagen in de gevangenis mag de aanvaller weer met zijn collega’s mee trainen en krijgt hij weer de kans om de Promes van vorig jaar te laten zien. Ten Hag kent de speler goed en is ongetwijfeld blij dat de aanvaller er weer bij is. Woensdagavond zaten er namelijk alleen maar aanvallers van Jong Ajax op de bank. De oefenmeester sloot woensdagavond niet uit dat Promes zondag weer bij de selectie zit.