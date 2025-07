Promes voor het gerechtshof: "Niet zo kansloos als het lijkt"

Promes werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 en zit momenteel in hechtenis. Dinsdag is de pro-formazitting over de vraag of de aanvaller het hoger beroep in vrijheid mag afwachten. "Dat is niet zo kansloos als het lijkt", oordeelt Victor Schildkamp in het Algemeen Dagblad. "Er zijn tal van zaken waarin verdachten die tot celstraffen zijn veroordeeld een hoger beroep in vrijheid mogen afwachten."

Dat Promes de afgelopen jaren in Moskou en Dubai verbleef zal hem niet helpen. "Feitelijk gaat het om de vraag of er sprake is van vluchtgevaar. Als zijn advocaat Cem Polat overtuigend kan uitleggen dat Promes niet zal vluchten, stijgen zijn kansen", klinkt het. "Mocht de hechtenis van Quincy Promes toch worden geschorst, dan zou hij in Nederland nog kunnen proberen zijn carrière voort te zetten. Maar of er clubs zijn die hem voor onbepaalde tijd een contract willen aanbieden, is uiteraard zéér de vraag."