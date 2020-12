Geschreven door Jessica Westdijk 15 dec 2020 om 17:12

Quincy Promes is vrijgelaten. De aanvaller van Ajax zat sinds afgelopen zondag vast, op verdenking van een steekpartij.

Promes zou afgelopen juli op een feest in zijn eigen loods in Abcoude een familielid in de knie hebben gestoken na een ruzie. De politie werd afgelopen maand ingelicht over het voorval en besloot na onderzoek om Promes zondag op te pakken. Sindsdien zat hij vast.

De aanvaller ontkent alle betrokkenheid bij het incident. Voor het Openbaar Ministerie blijft hij nog wel verdacht. Mogelijk volgt er dus nog een proces.