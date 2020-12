Geschreven door Jessica Westdijk 20 dec 2020 om 13:12

Ajax neemt het zondagmiddag in Den Haag op tegen ADO Den Haag. Quincy Promes is er na zijn aanhouding door de politie weer bij, maar staat nog niet in de basis. De aanvaller begint vanaf de bank.

Omdat Ajax nog steeds best wat spelers mist vanwege blessures, blijft het een beetje improviseren voor Ten Hag. Klaas Jan Huntelaar, die vorige week nog plotseling zijn pensioen aankondigde, staat in Den Haag weer in de basis. Op rechtsback start Sean Klaiber, die de geblesseerde Noussair Mazraoui vervangt.

Opstelling Ajax: Onana; Klaiber, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Antony, Huntelaar, Tadic