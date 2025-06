'Promes wil terug naar Nederland en hoopt op deal met justitie'

Quincy Promes wil terugkeren naar Nederland om zich te verdedigen tegen zijn veroordelingen. De aanvaller verblijft momenteel in Dubai en hoopt via een schorsingsverzoek alsnog de kans te krijgen het hoger beroep in vrijheid bij te wonen.

Promes zegt, volgens De Telegraaf, in een aankomend interview met RTL Boulevard dat hij het land mist en wil aantonen dat hij zich niet verschuilt. "Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen", aldus de oud-speler van Ajax. Zijn advocaat Cem Polat probeert te regelen dat Promes niet wordt opgepakt bij aankomst, zodat hij zich kan verdedigen én zijn profcarrière kan voortzetten.

De vijftigvoudig international werd eerder veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor het neersteken van een neef en wordt ook in verband gebracht met grootschalige drugshandel. Promes zegt over de zaak: "Als het allemaal afgelopen is, zal ik, wat het recht ook beslist, daar verantwoordelijkheid voor nemen." Toch doet hij geen uitspraken over schuld, op advies van zijn advocaat: "Dat zijn inhoudelijke vragen waar ik geen uitspraak over kan doen."

Het Openbaar Ministerie ziet niets in het plan van Promes en blijft bij het standpunt dat hij zijn straf direct moet uitzitten. In een reactie laat het OM weten: "Hij is veroordeeld voor ernstige strafbare feiten. Als hij naar Nederland komt, dan moet hij komen vast te zitten."