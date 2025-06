Promes wil voorstel doen: "Voetballen in Nederland moet kunnen"

Quincy Promes gaat op 8 juli een nieuwe poging doen om het hoger beroep in twee zaken in vrijheid af te wachten. De oud-speler van Ajax is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7,5 jaar.

Promes was lang ongrijpbaar, maar werd vorige week door Dubai uitgeleverd aan Nederland en zit nu vast. "Hij houdt zich goed", vertelt zijn advocaat Cem Polat aan het Algemeen Dagblad. "Hij wilde al naar Nederland, maar we hadden het liever anders gezien dan deze manier.” Voor het neersteken van een neef en betrokkenheid bij drugshandel werd de vleugelaanvaller veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf, maar Promes is in hoger beroep gegaan.

Advocaat Polat ziet kansen om Promes het hoger beroep in vrijheid te laten afwachten. "Hij zou in elk land binnen de EU waar hij zo uitgeleverd zou kunnen worden, kunnen voetballen, onder voorwaarden. En op zijn minst zou dat in Nederland kunnen", aldus de advocaat. "Wij gaan dat 8 juli nog eens goed proberen uit te leggen.” Op 8 juli in de pro-formazitting bepaalt de rechtbank of dat verzoek wordt ingewilligd of niet.