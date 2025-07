'Promes wil weer voetballen': "Geld verdienen voor de kinderen"

Quincy Promes mag dan verwikkeld zijn in een complexe rechtszaak en inmiddels veroordeeld zijn tot 7,5 jaar cel, de belangstelling voor de aanvaller is allerminst verdwenen. Twee clubs hebben inmiddels een intentieverklaring afgegeven om de oud-speler van Ajax te contracteren, mocht hij zijn hoger beroep in vrijheid mogen afwachten.

Volgens zijn advocaat Cem Polat gaat het om Dubai United FC – de club waar Promes vorig seizoen nog actief was – én een onbekende club uit Letland. "Volgens advocaat Cem Polat kan Promes weer gaan voetballen in Dubai, bij Dubai United", meldt De Telegraaf. "Daarnaast heeft hij een aanbieding gekregen van een club uit Letland, die nog altijd staat. Hij voelt een zware verantwoordelijkheid om zijn kinderen te onderhouden. Hij voetbalde op het laatst in Dubai zwaar onder zijn niveau omdat hij geld moet verdienen."

Die Letse club, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, zou bovendien Europees voetbal spelen. Het land heeft weliswaar een uitleveringsverdrag met Nederland, maar zolang Promes nog in hoger beroep is en vrij mag reizen, zou een transfer juridisch gezien mogelijk zijn. "Als Promes in hoger beroep veroordeeld wordt, wordt hij op het vliegtuig naar Nederland gezet", aldus Polat.

Promes verscheen dinsdag voor het eerst in lange tijd fysiek in een Nederlandse rechtszaal, tijdens een pro-formazitting in zijn hoger beroep. Daarbij waren onder meer De Telegraaf en RTL aanwezig.

Misdaadverslaggever Wesley Meijer bevestigde de uitspraken van Polat vanuit de zaal. "Polat zegt dat veel voetbalclubs willen weten of een voetballer vrij kan bewegen. Bij Dubai United FC, waar hij afgelopen seizoen speelde, kan hij terecht. Ook bij een club uit Letland, die volgens Polat Europees gaat spelen", liet hij weten via X.